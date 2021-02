[Sorties Comics] Vendredi 12 Février

Urban Comics



Autrefois procureur au physique avenant et à la carrière prestigieuse, Harvey Dent est désormais un être défiguré, fou et dangereux, utilisant une pièce à la face rayée pour influencer ses choix et sa carrière criminelle. Pour Batman, il est l'un des pires échecs de sa carrière : un allié passé du côté obscur. Il est aussi un avertissement : combien de temps le Chevalier Noir pourra-t-il tenir face à une société résolument corrompue ?

Contenu vo : Detective Comics #66, 68, 80, 187 + Batman #81, 234 + Batman Annual #14 + Batman Legend of the Dark Knight #28-30 + Batman: Black and White #1 + Two-Face: Crimes and Punishment + Joker's Asylum: Two-Face + Batman and Robin #23.1

Prix : 28€