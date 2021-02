[Sorties Comics] Mercredi 10 Février

Panini Comics

Auteurs : Claremont, Miller, Byrne, Romita Jr…



Nouveau ! Tous les trois mois dans vos kiosques, retrouvez les épisodes qui ont fait l'histoire de Marvel, et des comics en général, pour une année donnée avec à chaque fois un épisode rare ou inédit en France. 1982 ouvre le bal avec Spider-Man, Daredevil, les X-Men, Wolverine et les Fantastiques. Une magnifique couverture d'Alex Ross orne ce nouveau rendez-vous.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 229-230, Daredevil (1964) 181, Uncanny X-Men (1963) 159, Wolverine (1982) 1, Fantastic Four (1961) 240 et Marvel Fanfare (1982) 1 (II), précédemment publiés dans SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1982, JE SUIS DAREDEVIL, X-MEN : L'INTÉGRALE 1982, WOLVERINE : L'INTÉGRALE 1988-1989, BEST OF MARVEL : FANTASTIC FOUR – RETOUR AUX SOURCES et Strange Spécial Origines 307)

Prix : 7.99€