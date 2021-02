Quatre one-shots en plus pour Heroes Reborn

Il fallait s'y attendre, le Young Squadron ne sera pas le seul titre qui viendra enrichir le Heroes Reborn de Jason Aaron en mai. Pour commencer, Steve Orlando et Bernard Chang revisiteront les mutants dans ce monde où les Avengers n'ont jamais existé, remplacés par le Squadron Supreme of America.

Dans Magneto and The Mutant Force, le maître du magnétisme, en fauteuil, emmènera une équipe de X-Men réimaginés en mission pour offrir "un peu d'espoir" aux mutants, dans un monde où ils ont été décimés par le Squadron après une tentative d'indépendance qui a échoué et conduit à la mort apparente de Charles Xavier. Finalement, le Professeur X s'accroche à la vie sur le plan astral et cette mission consistera donc à aller aider leur Ancien leader, même si cela attire de nouveau l'attention des protecteurs de l'Amérique.

On avait pu l'apercevoir dans les différents teasers de cet Heroes Reborn 2021, Peter Parker n'est que photographe au Daily Bugle et il ne suivra donc pas les aventures de Spider-Man mais de son nouveau super-héros favori : Hyperion. Dans Peter Parker, The Amazing Shutterbug, Marc Bernardin et Rafael De Latorre s'occuperont donc d'écrire ce personnage à la Jimmy Olsen qui devrait découvrir certaines choses en suivant avec son appareil les aventures d'Hyperion.

En parlant de ce dernier, il sera au centre d'un autre one-shot écrit par Ryan Cady et illustré par Michele Bandini où on le retrouvera dans sa jeunesse à ses débuts de super-héros en compagnie de la Garde Impériale des Shi'Ar. Hyperion and the Imperial Guard contiendra également un aperçu d'un futur titre spin-off dédié aux Starjammers, Newsarama ne précisant pas s'il fera partie de Heroes Reborn ou possiblement du "New Age of Space" initié par Al Ewing avec les Gardiens .

On termine avec un dernier tie-in nommé Siege Society de Cody Ziglar et Paco Medina qui verra Baron Zemo assembler sa propre équipe "à la Maîtres du Mal et/ou Thunderbolts". Dans cet univers, le Squadron Supreme aura également connu sa version de Civil War qui a séparé l'équipe et poussé Nighthawk à former son Squadron of Europe. Mais Baron Zemo n'est pas d'accord avec ça et s'entourera notamment de Victor Creed et surtout de vilains qui ne sont jamais devenus des héros en l'absence des Avengers dans ce monde : Natasha Romanov, Clint Barton, Scott Lang et Silver Witch - personnage mash-up de Quicksilver et Scarlet Witch déjà aperçu dans les teasers de l'événement.

.

Heroes Reborn et tous ses tie-ins seront disponibles en mai prochain.