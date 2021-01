Vague de teasers pour le Heroes Reborn de Marvel

Un Heroes Reborn a été teasé il y a quelques jours par Marvel, prévu pour 2021. Si elle reste très mystérieuse, les premiers teasers ne vont aider à se faire une idée de ce à quoi ressemblera cette initiative, mais ils sont en tout cas intriguants.

On se retrouve avec du mash-up de héros et vilains, Doom et Juggernaut d'un côté et l'Enchantress et Scarlet Witch de l'autre. Des héros qui ne semblent pas prendre leurs rôles habituels avec Ben Grimm et Reed Richards en agents du SHIELD, et un Peter Parker dont la couleur du costume semble différer de celle de Spider-Man . Enfin, nous avons un Phil Coulson qui semble se présenter à une élection américaine.

Allez savoir ce qu'il faut comprendre de toutes ces situations. Les teasers devraient logiquement continuer à arriver pour nous en dévoiler un peu plus.