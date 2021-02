[Review VF] Batman Mythology : La Batcave

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Mythology : La Batcave . Il est sorti le 15 janvier pour 22.50 euros. Il est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il contient les titres US Batman #12, 35, 48, 108, 348, World's Finest #30, Detective #158,168,186, 205, 223, 235, 244, Brave and the Bold #182, Secret Origins, Bizarro Comics, Batman (New52) #9, Batman (Rebirth) #21.

Peu de temps avant l'assassinat de ses parents, le jeune Bruce chutait dans une crevasse de la vaste propriété des Wayne et découvrait accidentellement un réseau de grottes devenu le refuge d'une colonie de chauve-souris. De cette expérience traumatique, Bruce Wayne conserva cette peur primale qui distille désormais dans le coeur des criminels lorsqu'il. Base secrète et socle de son identité, la Batcave convoque à travers ses trophées toute l'histoire du Chevalier Noir .



S'il y a bien un ouvrage pour le moins intriguant et paru ces derniers temps chez Urban Comics, c'est bien Batcave . Il faut dire aussi que le titre n'aide pas vraiment à la compréhension tant il est à la fois direct... et vague. Bien sûr, presque tout le monde sait ce qu'est la Batcave mais que peut bien renfermer un opus aussi épais avec pour titre "Batcave". Ne tournons pas autour du pot, il s'agit ni plus ni moins d'une anthologie autour de la planque de Batman . Et pour ceux qui se posent la question, la réponse est "oui", toutes les histoires présentes dans cet opus ont bien un lien avec la Batcave (autant dire qu'il y a donc beaucoup).

Oui... c'est bien la Batcave , la véritable héroïne de l'histoire.

Avant de parler du contenu, il serait de bon ton de présenter un petit peu l'ouvrage en lui-même. Ainsi, et comme pour toute anthologie, nous avons un nombre assez conséquent d'histoires sur le sujet et ce à travers toutes les "ères de Batman ". Pour être plus précis, les histoires vont de 1942 (Batman #12) à 2017 (Batman Rebirth #21). Un fait qui sous-entend également que nous avons un panel d'auteurs venant des différentes époques de Batman et autant dire qu'il y a du lourd puisque nous retrouvons Greg Capullo, Gerry Conway, Bill Finger, Dennis O'Neil, Scott Snyder, Bob Kane et Jason Fabok, pour ne citer qu'eux. Les histoires sont complétées par de nombreux travaux éditoriaux réalisés par l'équipe d'Urban Comics avec, notamment, un dossier "La Batcave à travers les ères".

Pour ce qui est des histoires, nous vous confirmons qu'elles sont toutes en lien avec la Batcave . Comment avoir un si grand nombre d'histoires ? Tout simplement en se focalisant sur toutes les parties de la célèbre cachette. Ainsi, nous avons déjà plusieurs récits autour de la salle des trophées plus encore deux récits sur deux des pièces de la salle à savoir le dinosaure et la pièce. Car oui, Batman est un vieux de la vielle mais, à l'époque, le dinosaure et la pièce avaient bien une raison d'être présents. Enfin, vous avez également d'autres histoires comme, par exemple, un récit autour du costume de Batman qui se trouve dans la vitrine, un autre autour de la collection de Batarangs ou encore un numéro extrêmement intéressant datant de 1951. Un numéro autour du Red Hood qui autait peut-être mérité de se trouver aux côtés de The Killing Joke afin que nous ayons un point de comparaison.

Red Hood ! C'est donc vrai... ton masque est sans visage !

De manière générale, les histoires sont plutôt bonnes et ont clairement un certain intérêt. Lorsque nous lisons un récit Batman , nous voyons neuf fois sur dix la Batcave . Et dans cette Batcave , nous y voyons neuf fois sur dix le dinosaure. Savoir d'où viennent ce dernier et les autres éléments de la cachette ne peut qu'être intéressant pour le fan qui est un temps soit peu curieux. Par contre, cela sous-entend également que vous allez lire des histoires qui ne datent pas d'hier et qui ont des codes pour le moins dépassés. Les récits ont leur lot de situations ridicules et il n'est pas rare que l'on lève les yeux au ciel devant certaines répliques "bigre, je ferai mieux de désactiver cet engin" et autres "Gare ! Ou tes aventures paraîtrons chez des-cès comics". Même en terme d'intrigue d'ailleurs. Cela ne vole pas forcément haut. Le cas le plus flagrant est peut-être celui du Red Hood . Le super-vilain porte donc un masque assez particulier. Et les auteurs mettent clairement les bouchées doubles à son sujet afin de renforcer le mystère. Tout cela pour finir avec le dialogues ci-dessous :

Red Hood : Les criminels peuvent être identifiés par leurs oreilles, leurs yeux [...]. Mon masque camoufle tous mes traits. Batman : Voilà donc la raison !

Ok... Donc en gros, Batman tombe presque à la renverse en apprenant que le vilain porte un masque afin de cacher son identité... ... Autant dire que pour le côté "meilleur détective du monde", on repassera. Et il y a pas mal de situations similaires qui, à l'époque étaient monnaie courante, mais qui, aujourd'hui, font doucement rire.

Concernant la partie graphique, c'est un petit peu la même chose. Les anciens dessins reprennent les codes de l'ancienne école. Ce n'est pas insurmontable mais il faut sans doute un petit temps d'adaptation. De manière générale, le tout reste néanmoins très bon.