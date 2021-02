Le trailer de Justice Society: World War II

Le prochain film d'animation de DC Comics se montre enfin avec le trailer de Justice League: World War II ! Premier film qui sera entièrement consacré à l'équipe de héros formée lors de la seconde guerre mondiale. On y retrouve comme membres Wonder Woman , Jay Garrick/Flash, Hourman, Black Canary et Hawkman . Et c'est là que débarque Barry Allen pour semer la pagaille !

Le film est prévu pour le printemps 2021.