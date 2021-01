WandaVision : Trailer, costume classique et rythme de la série

L'épisode 4 de WandaVision diffusé ce vendredi a fait bouger beaucoup de choses pour la série, et sans aucun doute permis de raccrocher les fans du MCU qui se sentaient un peu perdus. Que nous réserve désormais la série pour la suite ? Voici un nouveau trailer dans lequel Vision se pose de plus en plus de questions sur la situation dans laquelle ils se trouvent.

Concernant le rythme de la série, qui embête certains par rapport à l'omniprésence des hommages aux sitcoms, ou par le fait que les épisodes soient diffusés au rythme d'un par semaine, le showrunner Jac Schaeffer s'est exprimé sur le sujet.

Quand nous étions au tout début de la conception de WandaVision, on ne savait pas comment ce serait diffusé. Donc, la question ne tournait pas autour du binge-watching ou de la diffusion hebdomadaire, mais plutôt de savoir combien de temps nous pourrions jouer avec cet aspect sitcom. Quoi révéler sur le mystère d'ensemble ? Combien de temps serait passé dans l'univers du MCU et combien dans cette réalité de sitcom ? Ça a toujours été une interrogation. Une préoccupation, vraiment. Mais nous étions tous assez d'accord sur la vision d'ensemble. Et de savoir si l'on pouvait réellement créer une sitcom avec Wanda et Vision. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'impatience, je pense qu'il y a du plaisir à prendre dans le fait de faire durer les choses parce que nous avons tous tellement de temps libre en ce moment. Chaque épisode est très excitant à partir de maintenant. C'est une folle aventure.

Enfin, nous savons depuis les premières bandes annonces que nous verrons à un moment ou à un autre les costumes classiques de Scarlet Witch et Vision dans la série, pour un épisode d'Halloween. L'actrice Elizabeth Olsen a dévoilé que c'est elle qui a milité pour que son costume soit le plus fidèle possible à celui des comics.

J'étais tellement enthousiaste ! Nous avons un épisode d'Halloween et ils essayaient de décider à quel point nous allions pousser les références et ça a commencé avec le costume classique de Scarlet Witch . Je devais ressembler à une gitane qui porte un bandeau et je me suis battu pour ça. Je leur ai dit : "Non, on doit le faire à fond... C'est vraiment génial, si Paul le fait, je le fais aussi.".

Les acteurs devraient d'ailleurs porter ces costumes classiques pour plus d'une scène.

Je porte le costume un petit moment. Et c'était tellement amusant. J'ai adoré, et c'était le meilleur contexte pour porter ce costume parce qu'on ne peut pas prendre ce costume au sérieux.

Le prochain épisode de WandaVision débarque vendredi 5 février sur Disney+.