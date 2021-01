Des images de The Suicide Squad dans les previews HBO Max

La plateforme de diffusion HBO Max a dévoilé un trailer pour ses programmes à venir en 2021, rapellant qu'il s'agira de l'année où tous les films de la Warner Bros. sortiront en même temps au cinéma et sur la plateforme. Cela nous intéresse puisque parmi ces films, se trouve The Suicide Squad de James Gunn. On y découvre ainsi quelques images inédites du film, avec notamment Idris Elba en Bloodsport et John Cena en Peacemaker.

Et pour ceux qui se poseraient la question, le réalisateur James Gunn a récemment rassuré sur Twitter en disant qu'il ne fallait pas avoir vu le premier film Suicide Squad de 2016 pour apprécier celui-ci. Le film débarque le 6 août 2021.