Invincible : un nouvel extrait et une date de sortie

Pour les 18 ans du premier numéro d'Invincible, le créateur et scénariste Robert Kirkman (The Walking Dead) était en live pour parler de la série animée et du comics. À cette occasion, un extrait inédit à été dévoilé montrant une discussion entre Mark et son père ainsi que la genèse du costume.

Pour rappel, Invincible raconte les aventures de Mark Grayson, le fils du plus grand super-héros de la Terre, découvrant ses pouvoirs et son introduction au monde en tant qu'Invincible... tout en continuant sa vie en tant que lycéen.

(En bonus, je vous remets le lien vers l'article concernant une partie du casting.)

Mais ce n'est pas tout ! Les trois premiers épisodes seront disponibles le 26 mars sur Amazon Prime Video. Le reste sortira au rythme d'un épisode par semaine. Un trailer est aussi prévu dans les semaines à venir.