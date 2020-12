De nouveaux acteurs rejoignent la série Invincible

Le casting vocal de la série animée Invincible était déjà impressionnant et continue d'être de plus en plus dingue ! De nouveaux acteurs se joignent à la fête, et pas des moindres. Mahershala Ali prêtera sa voix au personnage de Titan, Clancy Brown interprétera Damien Darkblood, Ezra Miller sera D.A. Sinclair, Jon Hamm jouera Steve et Jeffrey Donovan sera lui aussi présent pour jouer Machine Head. On note également Djimon Hounsou en Empereur martien, Jonathan Groff pour interpréter Rick Sheridan, et Nicole Byer sera Vanessa & Fiona.

Que du beau monde pour la série développée par Amazon Prime Video, dont la première saison de 8 épisodes débutera sur la plateforme courant 2021.