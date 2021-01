Un documentaire Behind the Mask par Marvel sur Disney+

En plus des séries TV liées au MCU, la plateforme Disney+ accueille des documentaires sur Marvel, avec notamment la récente série Marvel’s 616. Un nouveau nous sera proposé le 12 février prochain avec Marvel’s Behind the Mask. Le documentaire réalisé par Michael Jacobs aura pour sujet les identités secrètes des super-héros, et notamment leur importance dans les années 60, à l'époque de la création de la plupart des célèbres personnages de la maison des idées.

De nombreux auteurs et artistes devraient intervenir pour discuter de ce concept et de son utilisation dans leurs histoires, qui a notamment permis d'aborder l'idée d'égalité des droits. Et qui a également créé l'un des piliers de l'archétype du super-héros, la difficulté à maintenant un équilibre entre la vie super-héroïque et la vie normale de tous les jours. Un documentaire qui devrait s'avérer très intéressant.