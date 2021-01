She-Hulk : La meilleure amie de Jennifer castée

La série She-Hulk se dessine petit à petit, on sait désormais qui sera aux côtés de l'actrice Tatiana Maslany pour interpréter la meilleure amie de Jennifer Walters. Il s'agira de l'actrice Ginger Gonzaga, dont on ne sait pas quel sera précisement le rôle. L'information est comme souvent non confirmée par Marvel Studios, mais c'est l'actrice elle-même qui l'a fait sur Twitter.

Celle qui se rapproche le plus d'une meilleure amie dans les comics serait Patsy Walker/Hellcat, déjà apparue à la télévision dans la série Jessica Jones de Netflix, interprétée par Rachael Taylor. On ne sait pas si l'actrice reprendra elle-même son rôle, étant donné les rumeurs concernant une possible apparition de Krysten Ritter dans la série. Le rôle de Gonzaga est donc plus qu'indéfini pour le moment.

On a appris récemment que la série serait une comédie judiciaire au format de trente minutes, avec une première saison composée de 10 épisodes, sur Disney+.