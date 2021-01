Titans a trouvé sa Barbara Gordon

Annoncée en août lors du DC Fandome, l'arrivée de Barbara Gordon au sein de la saison 3 de Titans se confirme puisque Variety a révélé l'identité de l'actrice choisie pour incarner le personnage : Savannah Welch (Six, Boyhood, The Tree of Life) rejoint le casting de la série HBO Max.

Cependant, pas de Batgirl à proprement parler dans la saison 3, puisque cette période de sa vie sera déjà derrière elle. Ici, Barbara Gordon sera la commissaire de la police de Gotham City après une carrière de justicière brutalement arrêtée par ce fameux moment avec le Joker qui l'a paralysée et contrainte à vivre en fauteuil roulant. A ce sujet, Savannah Welch est une femme qui n'hésite pas à s'exprimer sur le sujet du handicap à Hollywood, elle-même ayant perdu sa jambe droite dans un accident en 2016.

La description du personnage fait également état d'une précédente romance avec Dick Grayson et son retour à Gotham City avec les Titans devrait donc raviver certaines flammes.

Le tournage de la saison 3 de Titans a débuté il y a plusieurs semaines mais aucune date de diffusion sur HBO Max n'a encore été annoncée.