[DCFD] Titans : Red Hood, Barbara Gordon et Scarecrow pour la saison 3

Le panel consacré à la série Titans est majoritairement revenu sur les grands moments de la seconde saison de la série, mais a aussi offert quelques informations juteuses à la toute fin ! Premièrement, le personnage de Jason Todd va continuer sa trajectoire négative et revenir en tant que Red Hood pour s'en prendre à son ancienne équipe !

De plus, l'équipe va désormais opérer dans la ville de Gotham City ! Ce qui veut dire que l'on pourra croiser des personnages connus de la mythologie et de l'univers de Batman , et deux sont déjà annoncés : Barbara Gordon, qui sera commissaire, et Jonathan Crane , alias Scarecrow !

De nombreuses nouveautés donc pour la troisième saison de la série Titans, qui passe désormais officiellement sur HBO Max.