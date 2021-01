The Boys : La mini-série Herogasm adaptée

On connait désormais le contenu de l'un des épisodes de la troisième saison de The Boys, ou en tout cas en partie. Le créateur Eric Kripke révèle que la mini-série spin-off The Boys: Herogasm, sera finalement adaptée à l'écran, dans l'épisode 6 de la saison 3, écrit par Jessica Chou.

Depuis le premier jour, tout le monde me met au défi de faire cet épisode. DÉFI RELEVÉ MOTHERFUCKERS.

Dans les comics, cette histoire voit le groupe de super-héros des Seven annoncer au monde qu'ils quittent la planète pour combattre une menace extraterrestre, alors qu'en réalité ils se rendent sur une île privée pour un week-end de débauche. L'épisode devrait forcément être un peu différent du comics, mais gardera sans doute cette trame de départ.

La saison 3 débute sa production le mois prochain, et introduira l'équipe de Payback, menée par Soldier Boy (Jensen Ackles).