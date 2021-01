[Zap' MDCU] Sorties du 13/01/2021: Last Remains

Seven Secrets, Future State et Darth Vader

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 13 janvier! Chez Marvel, on suit toujours the Amazing Spider-Man avec la conclusion de Last Remains ainsi que Darth Vader. Chez DC Comics, Future State est bien présent avec Justice League, Green Lantern, Teen Titans, Robin Eternal et Kara Zor-el, Superwoman. Chez Boom Studios!, on est toujours conquis par Seven Secrets.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Future State Part 1 / Propheties Part 1 Ecrit par Joshua Williamson / Ram V Dessiné par Robson Rocha & Daniel Henriques / Marcio Takara Couverture de Dan Mora





(2) Last Remains Post-Mortem, Part 2 Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Mark Bagley Couverture de Mark Bagley





(1) Seven Secrets #6 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Daniele Di Nicuolo

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Ruins Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Couverture de Rafa Sandoval





(1) Robin Eternal Part 1 Ecrit par Meghan Fitzmartin Dessiné par Eddy Barrows & Eber Ferreira Couverture de Irvin Rodriguez & Emanuela Lupacchino