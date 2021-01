[Review VF] Must-Have : Bienvenue, Frank !

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Must-Have : Bienvenue, Frank ! . Il est écrit par Garth Ennis et est dessiné par Steve Dillon. Il est sorti le 6 janvier pour 19.95 euros. Il contient les titres US Punisher (2000) 1 à 12.

En 2000, Garth Ennis et Steve Dillon, les créateurs de Preacher, reprennent les rênes du tueur en série le plus célèbre de l'univers Marvel. Une maxi-série de douze épisodes opposant le Punisher à la puissante famille mafieuse Gnucci, un chef-d'œuvre d'humour noir !

Comment ça, je suis sûr que c'était le Punisher ? C'est de l'humour ?

Il est toujours délicat de faire la review d'un grand classique sans tomber dans une énième redite. Après tout, que peut-on dire de plus de Punisher : Bienvenue, Frank ? Est-ce qu'il est encore nécessaire de le présenter ou d'en faire les louanges ? Non, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le récit d'Ennis et Dillon. Nous allons donc, inévitablement, nous adresser ici à ceux qui ne le connaissent pas du tout.

Garth Ennis et Steve Dillon ont débarqué sur le titre alors que le Punisher était au plus bas. Ensemble, non seulement ils vont redresser la barre mais, en plus, ils vont proposer l'un des runs les plus connus de l'univers. Un titre qui a 21 ans cette année mais qui n'a pas une ride. Leur approche est on ne peut plus simple : on garde l'essence du Punisher à savoir le fait que cela soit un mec qui bute des méchants suite au massacre de sa famille, on vire tout le reste, et on ajoute de la violence, du gore, du fun, de l'humour noir et une touche d'exagération. Bien sûr, le tout entouré de débats qui sont toujours d'actualité aujourd'hui et de dialogues percutents. L'oeuvre est telle qu'il est presque impossible qu'une personne déclare "j'aime le Punisher , mais je n'aime pas le boulot de Garth Ennis". Même les personnages de Ma Gnucci et du Russe (qui sont clairement de la chair à canon pour le Punisher ) sont entrés dans la légende.

Bref, si vraiment vous aimez les comics mais que vous ne connaissez pas encore cette oeuvre, ne réfléchissez pas trop.

- Quoi ? - JE DIS QUE JE VIENS DE MASSACRER UN HOMME DANS LE CONFESIONNAL, MRS PEARS !!! - Quoi ? J'entends mal avec l'âge, mon père. Bien, je me mets au travail...

Concernant la partie graphique elle est, elle aussi, entrée dans la légende. Les dessins de Dillon, la colorisation, le design des personnages, le découpage, sans oublier les jeux d'ombres et la mise en scène, TOUT est exceptionnel. Même chose concernant les covers de Tim Bradstreet qui sont, le plus souvent, les plus connues autour du personnage.