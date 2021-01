Darkhawk de retour dans un numéro anniversaire

Les numéros anniversaires sont à la mode chez les Big Two, même quand il s'agit de personnages sous-exploités. En avril, Marvel Comics fêtera les 30 ans de Darkhawk dans un one-shot spécial qui se glissera au milieu des dizaines de publications de l'éditeur.

Chris Powell et son amulette retrouveront leurs créateurs Danny Fingeroth et Mike Manley pour revenir sur les débuts du héros. Dan Abnett, qui a écrit le personnage durant War of Kings, s'occupera d'une seconde histoire illustrée par Andrea Di Vito. Enfin, Kyle Higgins et des artistes encore gardés secrets seront chargés de lancer des pistes pour le futur de Darkhawk.

Darkhawk : Heart of the Hawk #1 sera disponible en avril avec une couverture régulière de Inhyuk Lee et une alternative de Logan Lubera.