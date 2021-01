Spider-Woman retrouve son ancien costume en avril

Le numéro 11 de la série Spider-Woman sera le moment pour Jessica Drew de tenter un retour à la normale, alors que la scénariste Karla Pacheco annonce qu'elle se débarassera de son costume actuel pour retrouver le plus classique rouge et jaune.

Dans le numéro 11, nous voyons Jess mettre de côté son dernier costume (pour le moment), et porter à nouveau le célèbre costume rouge et jaune - mais avec quelques modifications et surprises - signées par l'inventif Pere Perez.