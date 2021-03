[Review VF] Bone Parish Tome 3

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Bone Parish Tome 3. Il est écrit par Cullen Bunn et est dessiné par Jonas Scharf. Il est sorti le 3 mars pour 14.95 euros.

Bone Parish est un fascinant récit d'horreur nécromantique signé Cullen Bunn (Harrow County, Deadpool, The Sixth Gun), spécialisé dans les récits d'horreur, et associé à Jonas Scharf, un dessinateur allemand.

Ce dernier tome est sans doute le meilleur de la trilogie tant la famille Winters, autrefois seule détentrice de la "Cendre", est malmenée ! Cette nouvelle drogue ravage tout sur son passage et attise les convoitises...

Si je commence à fourrer mon nez chez vous, est-ce que je vais trouver un petit labo répugnant remplis de cadavres ?

Suite et fin de Bone Parish qui avait été présentée, en 2020, comme étant un comics foutrement glauque mais également foutrement bon. Un an après, quel est le bilan ? Et bien la série aura finalement tenue toutes ses promesses. Le tome 3 finit en apothéose. On retrouve toutes les qualités des deux premiers tomes (à l'exception de notre surprise vis-à-vis de l'utilisation même de la cendre des défunts, bien sûr) mais avec, en prime, l'utilisation de toutes les pièces qui avaient été soignement placées par les auteurs jusque-là. Dans un sens, ce dernier tome a un côté purge puisqu'il y a pas mal de violence et autant de morts mais il n'y a rien de précipité non plus. Les morts sont logiques et ne se résument pas à une seule case. Bref, peut-être un côté "humain" qui recule un petit peu au profit de l'action mais on ne peut pas vraiment dire que cela soit surprenant non plus. Après tout, les rivalités sont nombreuses et l'univers principal reste celui du deal. Le côté "éliminons la concurrence" est logique et, qui plus est, avait été parfaitement préparé en amont.

Pour résumer, en terme de scénario, nous sommes face à un tome 3 solide qui permet de faire de la série Bone Parish au sens large une série qui vaut le détour. Avoir une série aussi décalée et construite sur seulement trois tomes, c'est un vrai bonheur.

Les fauves se reconnaissent entre eux.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé par Scharf est toujours aussi bon et, surtout, accompagne parfaitement le scénariste dans ses délires les plus tordus. Le style réaliste jouant énormément sur les ombres accompagne parfaitement l'ambiance morbide déployée par l'auteur. Le design des personnages est toujours recherché (barbe, couleur de cheveux, fringues...) et la mise en scène est soignée. Même chose pour la colorisation qui est bonne ainsi que pour les covers qui sont, pour la plupart, plutôt bien trouvées.

En bonus, vous trouverez la galerie des covers, les auteurs qui s'expriment sur la génèse du projet ainsi que les biographies de ces derniers.