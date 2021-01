Joker au top des ventes 2020 au Royaume-Uni

S'il y a bien un film qui nous a agréablement surpris lors de sa sortie, c'est bien Joker. Et, visiblement, ce n'est pas fini ! En effet, selon Variety, le film est celui qui s'est le plus vendu l'année dernière au Royaume-Uni. Toujours selon ces derniers, le film se serait ainsi vendu à 1.4 millions d'exemplaires (en tenant compte de ce qu'il y a eu après le cinéma donc la sortie digital, les Blu-Ray, les DVD etc). Un résultat qui est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que cela sous-entend qu'il s'est placé devant de gros noms tels que Star Wars: The Rise of Skywalker, Frozen 2 et Jumanji: The Next Level. Des films qui, en plus, n'étaient pas Rated-R, contrairement à Joker.

C'est ce que l'on peut appeler une bonne nouvelle pour le film de Todd Phillips.