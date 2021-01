[Preview VO] The Marvels #1 arrive en avril

Le scénariste Kurt Busiek est de retour chez Marvel en avril prochain avec une nouvelle série intitulée The Marvels. Ce titre fait forcément penser à son autre série Marvels, qu'il avait réalisé avec Alex Ross, mais il sera cette fois-ci accompagné au dessin par Yildiray Cinar, alors que Ross ne sera présent que sur les couvertures.

The Marvels nous fera voyager à travers les époques de l'univers Marvel pour nous raconter des histoires inédites, à la fois épiques et plus intimistes, des rues de New York jusqu'aux confins de l'espace.

Toute l'idée de The Marvels est de pouvoir utiliser l'entièreté de l'univers Marvel, pas seulement les personnages qui le peuplent, mais toute son histoire. Beaucoup de choses peuvent se produire dans l'univers Marvel, mais on les voit souvent cantonnées aux Avengers dans Avengers, aux FF dans Fantastic Four, et ainsi de suite. The Marvels est un livre en roue libre qui peut aller n'importe où, faire n'importe quoi et utiliser n'importe qui. C'est une large palette des héros et de l'histoire de Marvel.

Voici les premières pages de preview de The Marvels #1.