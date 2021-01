Lancement du top/flop 2020 ! A vos votes !

L'année s'étant écoulée, il est temps de lancer le top/flop comics de 2020. Sans surprise, l'idée est de mettre vos meilleures lectures dans la catégorie "top" et vos pires lectures dans la catégorie "flop". Un vote qui permettra de savoir, une fois que tous les participants auront voté, quelles sont les meilleures et les pires lecteurs de 2020 selon les visiteurs de MDCU.

Pour participer, c'est facile. Déjà, il faut être inscrit sur MDCU, ensuite il vous suffit de vous rendre sur la page calendrier ou sur la fiche d'un comics et de cliquer sur le petit bouton "Ajouter à votre liste". Là, il vous suffit de cocher "top 2020" ou "flop 2020" :



Vos pouvez choisir 5 titres pour les tops et 5 pour les flops. Un message vous signalera si vous en sélectionnez un sixième et ce dernier clic ne sera pas pris en compte.



Un classement sera fait en fonction de vos votes, ces pages sont donc dynamiques et il n'est donc pas impossible que le classement bouge avec le temps. Plus vous serez nombreux à voter, et plus il sera représentatif. A noter qu'il est possible de voir l'avancement dudit top/flop en cliquant ici. Vous n'êtes pas satisfaits de ce résultat ? Il ne tient qu'à vous de l'influencer !

Pas de question ? Alors à vos votes ! De mon côté, je vous laisse avec un exemple de top et de flop des années passées (nostalgie, quand tu nous tieeeeens) :

Fin des votes le 31 janvier !