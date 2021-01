The Boys est la deuxième série la plus piratée de 2020

Il y a quelques jours, le site internet TorrentFreak a dévoilé les séries les plus piratées de l'année qui vient de s'écouler. Comme pour les années passées, les adaptations de comics sont plutôt bien représentées puisque nous avons pas moins de quatre séries tirées de nos BD préférées dans le top 10. En effet, nous retrouvons la série The Boys à la deuxième place mais également The Walking Dead à la sixième place, Arrow à la neuvième place et The Flash à la dixième place.

Pour l'anecdote, les adaptations de comics connaissent bien la deuxième place de ce top. Après tout, The Walking Dead était à la seconde place du classement en 2014, 2015, 2016 et 2017 avant de se retrouver à la première place en 2018. Finalement, seule l'année dernière aura été plus délicate car, bien que nous pouvions également trouver quatre adaptations de comics, aucune d'entre elles n'était présente dans le top 5.

Pour ce qui est de la série la plus piratée de 2020, il s'agit, sans surprise, de la série TV The Mandalorian (Star Wars / Disney). Pour les intéressés, vous trouverez le top 10 de l'année ici.