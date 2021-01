Après Wonder Woman...

Après une image de Gal Gadot dévoilée par Zack Snyder pour son Justice League (news disponible ici), c'est au tour de l'acteur Jason Momoa dans son rôle d'Arthur Curry. Tout comme pour l'actrice tenant le rôle de Wonder Woman, on notera que c'est l'identité civile du personnage qui est ici mis en avant. Autrement dit, pas de costume ni de trident, mais bien une tenue plus discrète.

Voici l'image en question :