Zack Snyder dévoile une image de Gal Gadot pour sa Justice League

Alors qu'elle est actuellement au cinéma dans les pays qui ont la chance de les avoir ouverts, l'actrice Gal Gadot sera également à l'affiche de la Justice League de Zack Snyder, qui sortira en mars sur HBO Max. Elle reprendra évidemment son rôle de Wonder Woman , dans une version qui devrait contraster avec celle que l'on a connue dans la première version du film, et dont Snyder vient de dévoiler un aperçu à travers une nouvelle image de son director's cut.

L'image est accompagnée sur Twitter du message : "Sois prêt 2021". Snyder avait plus tôt dans l'année donné quelques informations, sur la Wonder Woman que l'on verra dans sa version, qui sera assez solitaire et devra "s'incorporer dans cette dynamique d'équipe". Elle "regarde vers le futur et se demande quelle est sa place. Et est-il temps de penser à ce qu'elle a laissé derrière elle sur Themyscira ?".

À noter que Gal Gadot n'a pas participé aux quelques reshoots qui ont eu lieu pour cette Snyder Cut, il n'y aura donc aucun changement par rapport à la vision originelle et ce qui avait déjà été tourné à l'époque.