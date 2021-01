Seulement une dizaine de minutes coupées au montage pour Wonder Woman 1984

Une fois n'est pas coutume, il ne devrait pas y avoir de Director's cut pour Wonder Woman 1984. En effet, la réalisatrice Patty Jenkins s'est exprimée sur les scènes coupées du dernier film de l'écurie DC Comics. Selon elle, il n'y en aurait que pour une dizaine de minutes en tout.

Voici ce qu'elle a déclaré concernant lesdites scènes :

Je n'ai pas coupé beaucoup de scènes dans ce film. J'ai seulement coupé des morceaux de scènes. La seule scène que j'ai en tête et que nous avons véritablement coupée, c'était celle dans laquelle Steve et Diana prennent le taxi à l'extérieur du Natural History Museum pour aller au Black Gold. Il me semble que c'est la seule véritable scène que nous ayons coupée.