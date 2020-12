Carnage : Black, White & Blood en mars chez Marvel

Récemment, Marvel Comics lançait une anthologie dédiée à Wolverine en 3 couleurs : noir, blanc et rouge sang. Une initiative qui ne sera pas laissée sans suite puisque l'éditeur va reprendre ce principe en mars avec un autre personnage dans Carnage : Black, White & Blood.

Pour le premier des 4 numéros de la mini-série, Donny Cates, la tête pensante symbiotique de la Maison des Idées, sera de la partie et rejoint par deux scénaristes venant de Krakoa , Tini Howard et Benjamin Percy. La partie graphique sera assurée par Ken Lashley et Sara Pichelli, également en charge de la couverture du numéro.

Carnage : Black, White & Blood #1 sera disponible en mars 2021. Qui sera le prochain sur la liste ? Deadpool ? Blade ? Red Hulk ?