[Preview VO] Wolverine: Black, white & blood #1

La preview VO de Wolverine: Black, white & blood #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Gerry Duggan, Declan Shalvey et Matthew Rosenberg et est dessiné par Adam Kubert, Declan Shalvey et Joshua Cassara. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi pour 4.99$.

Le top des talents de Marvel enfonce ses griffes dans cet all-new ! Les contes de Wolverine et ils sont plus sanglants que jamais ! Logan. Patch. Weapon X. Wolverine. Le mystérieux mutant est passé par de nombreux noms et il a vécu plusieurs vies bien différentes. Maintenant, découvrez les TOUTES NOUVELLES histoires inédites du meilleur qui soit à travers l'objectif d'un casting de créateurs cinq étoiles, dans le format noir et blanc pur (avec une bonne touche de rouge sang partout) !