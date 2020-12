Hailee Steinfeld tease une Kate Bishop

Cela fait un moment maintenant que l'actrice Hailee Steinfeld a été confirmée dans le rôle de Kate Bishop dans la série TV autour du personnage de Hawkeye. Pourtant, les déclarations sur le sujet étaient plutôt rares. Ces derniers jours, la tendance s'est néanmoins inversée puisque l'actrice a finalement multiplié les interventions.

Avant toute chose, elle est revenue sur le fait d'avoir décroché le rôle. Voici ce qu'elle a déclaré :

Je suis tellement, tellement excitée et honorée de faire partie du Marvel Cinematic Universe et de jouer aux côtés de Jeremy. Il est merveilleux et c'est vraiment un monde différent de celui de Dickinson. Vous savez, bien évidemment, en tant qu'artiste, en tant qu'actrice, c'est fun d'être capable de passer sur des choses aussi différentes l'une de l'autre. Alors, c'est incroyable.