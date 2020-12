Star-Lord passe bisexuel et s'engage dans une relation polyamoureuse dans Guardian of the Galaxy

Il y a eu un petit changement dans le dernier numéro du titre Guardians of the Galaxy. En effet, dans le numéro 9 tenu par Al Ewing et Juann cabal, le personnage de Peter Quill aka Star-Lord est passé bisexuel en plus d'avoir une relation polyamoureuse. La révélation a été faite alors que nous avons découvert le personnage entouré de deux humanoïdes, l'un féminin, du nom d'Aradia, et l'autre masculin, du nom de Mors. La relation s'est développée alors que Quill s'est retrouvé coincé sur la planète Morinus durant plus d'une décennie.

Voici la planche qui révèle la chose :

Si, selon vous, le message n'est pas si évident que cela, sachez que la chose a également été confirmée par le scénariste Al Ewing. Un scénariste qui, d'ailleurs, avait fait de Loki un personnage bisexuel et non-binaire en 2014.

A présent, reste à savoir si Marvel va reprendre l'idée pour Chris Pratt au sein du MCU. Mais pas sûr que Kevin Feige pensait aux relations à trois lorsqu'il parlait d'apporter de la variété dans les films.