The Walking Dead : un spin-off humoristique en préparation

C'est lors de l'émission spéciale pour le fêtes de Noël que Scott Gimple, showrunner de The Walkind Dead durant quatre saisons, a annoncé le développement d'un nouveau spin-off, qui aurait cette fois un ton bien plus humoristique que les autres séries de la franchise.

Nous travaillons sur une comédie Walking Dead en ce moment. Nous ne nous moquons pas de notre monde, mais c'est un ton plus humoristique dans l'approche de ce monde.

Un pari assez audacieux de la part des producteurs et créateurs de la franchise Walking Dead, mais qui confirme bien le fait que malgré la fin de la série mère, nous n'avons pas fini de voir des zombies à la télévision. En plus de Fear The Walking Dead renouvelée, Beyond The Walking Dead a été lancée, un spin-off est prévu avec Daryl et Carol ainsi qu'une série anthologique Tales of the Walking Dead. Sans oublier les films centrés sur Rick Grimes , qui sont toujours dans les tiroirs.