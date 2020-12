[Preview VO] Tales from the Dark Multiverse: Crisis on Infinite Earths #1

La preview VO de Tales from the Dark Multiverse: Crisis on Infinite Earths #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Steve Orlando et est dessiné par Mike Perkins. Edité par DC Comics, il sortira dès demain pour 5.99$.

Lorsque la terrible attaque de l'Anti-Monitor envers le Multiverse a finalement été déjouée, il ne restait plus qu'une Terre. Mais quelle Terre ? C'était crucial pour ce qui allait se passer ensuite. Dans une chronologie, le Superman de Terre-1 a empêché le Superman de Terre-2 d'entrer dans la bataille finale, mais dans le Dark Multiverse, c'est Jor-L de Terre-2 qui survit, changeant le paysage pour tout ce qui suit. Lorsque Surtur cherche à écraser toute vie, les héros assiégés se lancent dans leur prochaine grande bataille, sautant d'une crise à l'autre... mais les derniers jours de la JSA se dérouleront-ils différemment si Alan Scott parvient à intervenir depuis les ténèbres ?