[Preview VO] Black Cat #1

La preview VO de Black Cat #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jed MacKay et est dessiné par un collectif d'auteurs. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi pour 3.99$.

Le chat en noir est de retour ! Vous vous sentez chanceux ? L'attaque de Knull sur Terre interrompt le dernier vol de Black Cat, et si vous connaissez Felicia, vous savez que c'est un problème. Ainsi, le chat et son équipage visent à voler quelque chose de plus grande valeur pour l'espoir de survie de Knull et de la Terre. Vous devrez prendre ce numéro pour savoir ce qu'elle a en tête. Ce numéro met en vedette les X-Men, Captain America et Doctor Strange ! Un numéro à ne pas manquer !