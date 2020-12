America Chavez sera dans Doctor Strange 2

La rumeur courait depuis maintenant quelques temps avec l'ouverture du MCU au multivers et le sous-titre très explicite de Doctor Strange 2. C'est maintenant officiel, America Chavez, alias Miss America, sera bel et bien de la partie dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, incarnée par Xochitl Gomez.

Au-delà de cette annonce lors du Disney Investor Day, Marvel Studios a également confirmé la présence de Sam Raimi à la réalisation après avoir précisé '"qu'ils vont repousser les limites du storytelling avec cette effrayante aventure". En plus des retours de Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong et l'ajout d'Elizabeth Olsen , nous pourrons retrouver Rachel McAdams au générique qui reprendra donc son rôle de Christine Palmer pour ce nouvel opus.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est prévu pour mars 2022 et devrait bientôt entrer en tournage.