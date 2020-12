Sept films et une série TV pour l'univers de Kingsman

Les fans de la franchise Kingsman ne sont pas prêts d'être abandonnés, selon Deadline, le réalisateur Matthew Vaughn, et tête pensante de la franchise, prévoirait sept films de plus ainsi qu'une série TV.

Le studio Marv Films serait prêt à le soutenir financièrement dans ces projets, alors que le CEO de Marv Group, Zygi Kamasa, déclare "nous voulons étendre ce business et sa production. Nous avons une série TV Kingsman en développement et il y a deux, trois autres franchises qui sont également en développement en parallèle de l'univers de Kingsman".

Deux films de la franchise ont déjà vu le jour, Kingsman: The Secret Service et Kingsman: The Golden Circle, les deux ayant été des succès au box-office. Le prochain est un prequel, The King's Man, qui a été repoussé à cause de la crise sanitaire et devrait sortir en février 2021.