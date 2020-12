DC annonce une nouvelle série Harley Quinn

Harley Quinn retrouve une série régulière après la fin de sa précédente publication en août dernier, comme l'a annoncé DC Comics lors de la CCXP. Ses nouvelles aventures sont confiées à Stephanie Phillips et Riley Rossmo et débuteront en mars prochain.

Une fois n'est pas coutume, la scénariste sera déjà à la tête du titre Future State : Harley Quinn juste avant de prendre la tête de la série principale. Récemment, Stephanie Phillips confiait que la mini-série futuriste verrait Harley Quinn suivre un chemin unique jusque-là, en explorant une ville de Gotham secouée par les événements de The Joker War et "qu'on continuerait d'en lire plus en 2021".

Cette news n'est que la suite d'une série d'annonces de l'éditeur qui opèrera de nombreux changements à la tête de ses publications après l'événement Future State. Wonder Woman, Detective Comics et Batman /Superman seront par exemple entre les mains de nouveaux auteurs. DC lancera également plusieurs séries comme Suicide Squad, Teen Titans Academy, Green Lantern et Swamp Thing.