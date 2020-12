Nouvelle équipe créative pour Wonder Woman en mars

Pendant les deux mois de Future State, bon nombre d'auteurs se plieront au jeu d'imaginer un futur possible pour la majeure partie des personnages DC. Et il semble que beaucoup d'entre eux pourront continuer leur travail quand l'action reviendra dans le présent en mars. Si certaines séries régulières seront lancées, d'autres reprendront leur publication avec une nouvelle équipe créative. C'est le cas de Wonder Woman, comme cela a été annoncé lors de la CCXP.

Le duo d'auteurs composé de Becky Cloonan et Michael W. Conrad, déjà présent sur Future State : Immortal Wonder Woman , reprendront la série à partir de Wonder Woman #770. À cette occasion, ils seront rejoints par Travis Moore. L'éditeur a déjà révélé la couverture régulière et une variante mettant en scène plusieurs Wonder Women, dont Nubia et Yara Flor que nous découvrirons pendant l'initiative futuriste de DC. On rappelle que Yara Flor sera la tête d'affiche de la série Wonder Girl post-Future State.