Suicide Squad, Green Lantern et Teen Titans Academy relancés par DC

Les sollicitations comics pour le mois de mars arrivant à grands pas, DC Comics commence à annoncer à quoi ressemblera leur catalogue post-Future State. Lors de la CCXP au Brésil, trois nouveaux titres ont été annoncés : Suicide Squad, Green Lantern et Teen Titans Academy.

Comme la prochaine série Swamp Thing, bon nombre d'auteurs déjà présents sur les titres Future State des personnages concernés conserveront leur place pour ces séries régulières. Ainsi, Robbie Thompson, qui écrit l'histoire principale de Future State : Suicide Squad, sera au scénario de l'ongoing avec Eduardo Pansica à la partie graphique. D'après la première image, on y retrouvera Peacemaker, présent dans le prochain film et qui aura sa propre série sur HBO Max, alors qu'on note pour le moment l'absence d'Harley Quinn, présente dans les plus récentes itérations de l'équipe.

Même topo pour la nouvelle série Green Lantern chapeautée par Geoffrey Thorne et Tom Raney, déjà présent sur Future State : Green Lantern qui mettra en scène John Stewart. Le duo composé de Tim Sheridan et Rafa Sandoval se chargeront du titre Teen Titans Academy qui présentera cette école fondée par d'anciens membres des New Teen Titans pour guider les jeunes super-héros. Une école dont on découvrira le sombre futur dans le titre Future State : Teen Titans.

Dernier point, Justice League Dark fera son retour en mars avec Ram V, déjà présent actuellement sur la série. Il sera rejoint par l'artiste Xermanico qu'on a pu récemment retrouver sur Wonder Woman ou Justice League.