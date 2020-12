Une série Swamp Thing lancée après Future State

Les mois de janvier et février seront bien occupés du côté de DC Comics avec l'event Future State, qui présentera toute une galerie de one-shots et mini-séries dans un futur possible de l'univers DC. Cette initiative mettre en pause les séries régulières, et on peut donc se demander ce qu'il sortira de cet event, à partir de mars. On a peut-être un élément de réponse puisqu'une série Swamp Thing vient d'être annoncée lors de la CCXP comic con au Brésil, avec la même équipe créative qui réalisera le Swamp Thing de Future State.

Ram V, Mike Perkins, Mike Spicer (qui remplace June Chung aux couleurs) et Aditya Bidikar lancent donc une série solo pour la créature des marais en mars 2021, laissant penser que de nombreux autres personnages survivront à Future State. On sait déjà que ce sera également le cas pour la Wonder Girl Yara Flor.