Le personnage de Naomi se dirige déjà vers The CW

Et une nouvelle série DC Comics en développement pour la chaine The CW ! Le tout jeune personnage de Naomi McDuffie, créé en 2019 par Brian Micheal Bendis, David Walker et Jamal Campbell, se dirige déjà vers une adaptation télévisée, alors qu'elle n'a qu'une mini-série à son actif. Le projet est porté par la très active Ava DuVernay, elle qui réalise et co-écrit le film New Gods, et se penche également sur l'adaptation de DMZ en mini-série.

Naomi est originaire d'une Terre parallèle et fut envoyée vers la Terre Prime de DC (celle que l'on connait) par ses parents, pour la sauver d'une guerre civile entre des factions de gens qui se sont soudainement retrouvés avec des pouvoirs. Elle est recceuillie et adoptée par le couple des McDuffie et ne se souvient plus de son passé et de ses origines. La première mini-série est disponible chez Urban Comics.