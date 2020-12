Une saison 7 pour Fear The Walking Dead !

Malgré l'annulation de la série mère après sa onzième saison à venir en 2021/2022, l'univers de The Walking Dead à la télévision ne se porte pas si mal puisque la petit soeur Fear The Walking Dead vient d'être renouvelée pour une septième saison !

L'annonce a été fait à travers un post instagram qui dit ceci : Le passé est mort... mais l'avenir est radieux.

La sixième saison de la série est actuellement en pause à cause de la pandémie actuelle, mais la production des épisodes restants de la saison a repris il y a peu. Concernant le reste de la franchise, The Walking Dead: World Beyond vient de finir sa première saison, un spin-off sur Carol et Daryl est prévu pour plus tard, ainsi qu'une série anthologique Tales of the Walking Dead. Les zombies ont encore de beaux jours devant eux.