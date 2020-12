The Walking Dead : des détails sur l'émission de Noël

Comme annoncé précèdemment, le 13 décembre prochain, AMC+ diffusera une émission spécial Noël avec l'équipe de la série The Walking Dead. On ne savait rien jusqu'à maintenant sur son contenu, et le programme, ainsi que les invités présents, viennent d'être dévoilés.

C'est le présentateur habituel de Talking Dead qui sera à l'animation, et il aura autour de lui les acteurs suivants : Lauren Cohan (Maggie), Melissa McBride (Carol), Josh McDermitt (Eugene), Khary Payton (Ezekiel), Eleanor Matsuura (Yumiko), Cooper Andrews (Jerry), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), et Cailey Fleming (Judith). Sans oublier les retours d'Emily Kinney (Beth) et IronE Singleton (T-Dog), ainsi que la présence de la showrunneuse Angela Kang et de Scott Gimple.

Au programme : un petit aperçu des nouveaux épisodes de la saison 10 qui arrivent le 28 février, un aperçu également d'une table ronde de lecture de l'un de ses épisodes par les acteurs de la série, et forcément, des chants de Noël, avec en tête Emily Kinney qui interprétera Up on the Housetop et le groupe constitué de Payton, Andrews, Matsuura et McClincy qui donnera de la voix sur une parodie de Twelve Days of Christmas.

Et bien sûr, de nombreuses discussions et rigolades en plateau, à n'en pas douter. Tout un programme !