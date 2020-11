Marvel annule quatre comic books

La pandémie du covid-19 aura fondamentalement chamboulé les programmes et calendriers des éditeurs, qu'ils soient américains ou français, et si aux États-Unis on voit apparaître petit à petit les projets planifiés avant l'arrêt des publications, certains doivent malgré tout passer à la trappe. C'est le cas pour Marvel qui annule deux séries qui étaient prévues initiallement pour 2020, ainsi que deux en cours.

Dans les projets annulées, on retrouve l'adaptation du film Star Wars: Rise of Skywalker de Jody Houser et Will Sliney, faisant de lui le premier volet de la saga qui ne sera pas adapté en comic book. Et la mini-série Spider-Man: Daily Bugle, de Mat Johnson et Mack Chater, qui devait notamment creuser le passé de Wilson Fisk.

La série régulière en cours Morbius est elle aussi annulée, et seul le one-shot Morbius: Bond By Blood survivra. La série était écrite par Vita Ayala et Marcelo Ferreria. Le projet d'adaptation du personnage de Dark Agnes, créée par Robert E. Howard, s'arrête également après deux numéros publiés. Becky Cloonan et Luca Pizzari en étaient aux commandes.