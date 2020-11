[Review VF] Roku

Bliss Editions a publié il y a quelques semaines la mini-série Roku, parue aux Etats-Unis chez Valiant. Elle est écrite par Cullen Bunn (X-Men Blue, The Sixth gun ) et dessinée par Ramon Bachs (Robin, Son of Batman ). Le tome regroupe donc les 4 numéros de la mini-série ainsi que des bonus dont les couvertures variantes et quelques pages encrées par le dessinateur.

Si vous avez lu les aventures de Ninjak, vous connaissez déjà Roku. Cette femme était l’amante de l’espion Colin King avant de mourir. Elle a été ramenée à la vie et augmentée, mais en contrepartie, certains de ses souvenirs lui ont été enlevés. Elle est maintenant une mercenaire dotée de pouvoirs. Dans ce tome, elle est embauchée pour aller récupérer un objet mis en vente aux enchères, qui s’avère être une fillette, elle aussi augmentée grâce à de la technologie. L’anti-héroïne ve se retrouver face à des adversaires qui ont eux aussi été payés pour ramener la fille à la personne qui les a embauché.

On se retrouve donc dans une course poursuite où la fillette va passer entre les mains de plusieurs ennemis de Roku et c’est très haletant. Pour une fois, le fait que le rythme soit ultra rapide car il n’y a que quatre numéros à la série est un point positif, c’est hyper dynamique mais l’auteur arrive quand même à créer des liens entre les personnages, et à nous y attacher aussi.

Pour la partie dessins, on a affaire à un artiste qui se rapproche d’un mangaka que ce soit au niveau des visages ou des scènes d’action où il ajoute des trames pour donner l’impression de mouvement ou d’impact. Cela peut attirer des lecteurs, mais ce n’est pas mon cas. De plus dès qu’on passe aux scènes d’action, les fonds de case deviennent unis. Avec le personnage de Roku, on pouvait s’attendre à un style un peu plus réaliste et plus sombre.