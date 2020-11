Joss Whedon quitte The Nevers à cause de l'enquête Justice League ?

Et non, l'histoire n'est pas encore terminée. Il y a encore, visiblement, quelques pages dans le fabuleux livre intitulé "Joss Whedon and co Vs Ray Fisher". Et le dernier chapitre en date pourrait être intitulé "The Nevers".

Le tout s'est passé en deux temps. Dans un premier temps, Joss Whedon a annoncé quitter le projet de science fiction The Nevers (un projet qu'il développait et produisait). Le réalisateur a mis en avant le fait qu'il était impossible de suivre un tel projet dans les conditions actuelles (à savoir la pandémie) et qu'il était exténué, tout simplement.

Seulement voilà, ce n'est absolument pas ainsi que Ray Fisher voit la chose. Ce dernier a donc, dans un deuxième temps, commenté le départ du réalisateur. Voici ce qu'il a déclaré :

Je n'ai pas l'intention de permettre à Joss Whedon d'utiliser la vieille tactique hollywoodienne de "sortir", "démissionner" ou encore de "s'éloigner" pour couvrir son terrible comportement. L'enquête JL de WarnerMedia bat son plein depuis plus de 3 semaines maintenant. C'est sans aucun doute le résultat de cela.

A noter que la chaîne HBO a également commenté le départ de Whedon mais sans donner raison à l'un ou à l'autre. Ils ont tout simplement commenté "Joss Whedon et nous prenons des chemins différents. Nous restons excités quant au futur de la série The Nevers."