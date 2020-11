Robert Patrick en guest dans la saison 10 de The Walking Dead

Robert Patrick, l'acteur mondialement connu pour avoir tenu le rôle du T-1000 dans Terminator : Judgment Day (mais qui est aussi très fun dans The Faculty), rejoint la série TV d'AMC, The Walking Dead, pour un petit rôle. En effet, il a été annoncé qu'il tiendrait le rôle de Mays dans les épisodes à venir de la saison 10. Pas plus d'informations pour le moment.

Toujours du côté des guests, on notera également qu'Okea Eme-Akwari (Cobra Kai), tiendra le rôle d'Elijah. Les deux acteurs rejoignent donc Hilarie Burton Morgan, déjà annoncée dans le rôle de Lucille.

Enfin, à noter également que les titres des derniers épisodes ont également été dévoilés. Les voici :

- 10x17 : Home Sweet Home

- 10x18 : Find me

- 10x19 : One more

- 10x20 : Splinter

- 10x21 : Diverged

- 10x22 : Here's Negan

Top départ le 28 février !