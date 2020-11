[Review VF] Batman Metal : Le Multivers Noir

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Metal : Le Multivers Noir. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 9 octobre 2020 pour 35 euros. Il contient les titres US Tales of the Dark Multiverse.

Et si Azrael avait refusé de rendre la cape du Chevalier Noir à Bruce Wayne ?

Et si, après la mort de son mari, Lois Lane avait hérité de Superman ses pouvoirs pour faire régner la Justice à sa place ? Et si les Black Lanterns avaient consommé la quasi-totalité de l'Univers lors de la Crise Blackest Night ? Et si, les plus grands événements de DC avaient eu une tournure différente dans un autre monde ? Bienvenue dans les univers dystopiques du Batman qui Rit.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit point sur la situation. Cela fait un moment maintenant que l'univers Metal a débarqué du côté de DC Comics. Pour rappel, il s'agit d'un principe instauré par Scott Snyder et qui, finalement, est assez simple à résumer : il y a un multiverse et, en parallèle à ces univers... parallèles, il y a un multiverse "noir". A l'origine, le but était de montrer des Batmen ayant pété un plomb, pour une raison ou une autre, afin de mettre en place une Justice League version Metal. Le représentant de tout cet univers est devenu, par son charisme (et un peu la force des choses), le Batman qui rit. Un être assez représentatif de cette nouvelle invention de Snyder à savoir un univers sombre, violent, horrible. En théorie, attaquer quelque chose de l'univers Metal sous-entend donc d'avoir lu ce qu'il y a eu avant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le Multivers Noir (le titre que nous allons voir aujourd'hui donc) est parfaitement accessible. Il vous suffit de retenir ce que nous venons de vous présenter et vous n'aurez aucun problème de compréhension.

Le Multivers. Un éventail de réalités possibles. Une vaste étendue d'univers. Protégés des ténèbres... par le plus fin des remparts. Mais quel est ce rempart ? Un instant. Un choix. Entre le monde qui nous est connu... et une réalité qui n'aurait jamais dû être.

Le principe de ce tome est, finalement, très simple à résumer. L'idée est d'utiliser le Multivers Noir afin de présenter des oeuvres incontournables de DC Comics mais sous un nouveau jour, avec une nouvelle dynamique. Par exemple, nous savons que Bane a vaincu Batman et lui a brisé le dos par le passé à travers Knightfall. Mais qu'en est-il du côté noir ? Est-ce que cela s'est passé de la même manière ? Vous l'aurez compris, une bien grande explication qui pourrait se résumer en deux mots : what if. En somme, vous prenez des histoires connues, vous modifier une chose, et vous voyez ce qui se passe. Ce tome propose donc la revisite de cinq grandes histoires (accompagnés des cinq récits originaux afin de pouvoir mieux comparer) notamment Knightfall, la Mort de Superman ou encore Blackest Night. Concernant les changements apportés, ils sont variés. Par exemple, dans le cas de Knightfall, Bruce Wayne ne parvient pas à reprendre la cape de Batman des mains de Jean Paul Valley qui apporte de grandes modifications à Gotham.

Pour ce qui est du contenu en lui-même, il n'y a pas grand-chose de négatif à en dire. Le côté "metal" de DC Comics est très bien exploité ici (entendez par là que c'est toujours aussi... noir). Si vous aimez les what if, les grands classiques de DC et l'approche metal, il n'y a donc aucune raison de ne pas se jeter sur cette oeuvre.

Tu te prétends vertueux. Tu as fait de cette ville la capitale de la discipline et du contrôle. Mais tu n'as aucune de ces qualités.

Pour ce qui est de la partie graphique, de nombreux dessinateurs sont intervenus. Il est donc difficile de donner des vérités générales. Le tout reste néanmoins de qualité. C'est notamment un plaisir de revoir le travail d'Ivan Reis sur Blackest Night. De même, Javier Fernandez fait du bon boulot sur la revisite de Knightfall. A nouveau, une bonne partie de l'oeuvre a une approche plus old school mais, là encore, il s'agit de dessins qui sont entrés dans la légende. Tout cela pour dire que, même si les traits de Jim Aparo et de Dan Jurgens ont pris une ride, on s'y replongera avec le plus grand des plaisirs.

En bonus, vous trouverez la galerie de covers alternatives, les recherches de croquis et de covers ainsi que des planches encrées et crayonnées.