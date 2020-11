[Preview VO] Knock 'Em Dead #1

La preview VO de Knock 'Em Dead #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Eliot Rahal et est dessiné par Mattia Monaco. Edité par AfterShock Comics, il sortira le 2 décembre pour 4.99$.

Parfois, vous tuez. Parfois, vous êtes tué. Mais peu importe, tout le monde meurt la première fois qu'il monte sur scène.

Pryor Brice a toujours voulu être drôle. Et à présent, il a franchi le cap et fait du stand-up.

Sometimes you kill. Sometimes you get killed. But no matter what, everyone dies the first time they go on stage. Malheureusement, sa grande soeur - Ronan - veut son frère arrête de suivre des rêves et qu'il se concentre sur son avenir.

Pryor veut vraiment réussir... le problème, c'est qu'il est très mauvais en stand-up. Tout du moins, jusqu'à ce qu'un accident ne change la donne, ce qui mène Pryor et Ronan à découvrir ce qu'est réellement l'humour.