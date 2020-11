WandaVision rendra hommage aux anciennes sitcoms

La série WandaVision est en une du prochain numéro du magazine Entertainment Weekly, et en plus de découvrir celle-ci, quelques détails sur la série remontent à traver les interviews des deux acteurs principaux. On apprend notamment que pour mettre en scène l'aspect très "sitcom" que l'on a pu apprécier dans la bande annonce, des parties de la série ont été tournées comme à la grande époque des sitcoms, en direct devant un public. Le premier épisode a également été tourné en noir et blanc dans la pure tradition vintage, comme une "lettre d'amour à l'âge d'or de la télévision".

"C'était dingue. Il y avait quelque chose de très meta par rapport à ma propre vie parce que j'allais sur ce genre de plateaux de tournage dans mon enfance, voir mes soeurs travailler." déclare Elizabeth Oslen. Paul Bettany ajoute que ce fut un réel plaisir pour l'équipe de tourner dans ces conditions, ils étaient comme "shootés sur la fin" et voulaient "continuer à filmer" après cette expérience grisante.

Le showrunner Jac Schaeffer confirme qu'il s'agit bien d'un hommage : "La série est une lettre d'amour à l'âge d'or de la télévision. On rend hommage et on honore toutes ces séries géniales et les gens qui étaient là avant nous, mais on essaie aussi de faire du neuf."

WandaVision devrait normalement être disponible en décembre sur Disney+, même si aucune date officielle n'est encore fixée.